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’da operasyonu: 4 gözaltı

’da düzenlenen operasyonda madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 745 TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 kişi yakalandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.5.2020 12:56 ABONE OL
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde 3 adres ve Zafer Mahallesi'nde 1 adreste uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MALZEME VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 59 adet reçeteye tabi hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 22 adet fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 745 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan T.B. isimli şahısla birlikte toplam 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.

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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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