Uyuşturucu satıcısı firari çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir gelime yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar ilçesi genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen Yılmaz Ç. (33) isimli şahsın 4 Mayıs günü saat 23.00 sıralarında Ahmediye Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada; 710 gram Skunk, bin 505 TL para, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Baskında Yılmaz Ç. yakalandı.

Şahsın yapılan sorgulamasında; 2019 yılına ait 2 ayrı suç dosyasından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyor olduğu, ayrıca yine 2019 yılında Üsküdar ilçesinde meydana gelen 1 adet "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan faili firar olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.