İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Nitelikli Dolandırıcılık" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Mahallesi, Kurukahveci Sokak üzerinde ikamet eden Zeynep Oya K.(80) isimli şahsı telefon ile arayarak kendisini polis olarak tanıtıp hesap bilgilerinin FETÖ/PDY terör örgütünün eline geçtiğini, hesapları üzerinden para giriş çıkışı yapıldığını ve kendisinde olan paraların incelenmesi gerektiğini söyleyen şahıslara 7 bin Dolar ve 8 bin Euro para vererek dolandırıldığını beyan etmesi üzerine harekete geçildi.





"FETÖ hesaplarını ele geçirdi" deyip binlerce dolar ve euro dolandırdı | Video

Yapılan çalışmalarda; bahse konu olayı gerçekleştirdiği elde edilen kamera görüntüleri neticesinde tespit edilen Suriye uyruklu İbrahim N.(18), Mohamed Emin Hac M.(30) ve Mohamad H.(24) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında Mohammed Emin Hac M. isimli şahsın üzerinden çıkan 6 bin 400 Dolar para müşteki şahsa teslim edildi.

Çalışmaların devamında paranın Şanlıurfa ili Akçakoca İlçesinde bulunan Suriye uyruklu Salah M.(29), ve Sıreyya El A.(45) isimli şahıslara havale yapıldığı tespit edilmesi üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan Mohamad H., Sıreyya El A., Salah A. isimli şahıslar ifadelerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Muhamed Emin Hac M. isimli şahıs hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanırken İbrahim N. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.