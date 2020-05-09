Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 65 yaş üstü için ricada bulundu: 57 ilde...

İçişleri Bakanı 'dan 65 yaş üstü için ricada bulundu: 57 ilde...

İçişleri Bakanı , yarın 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Bir ricam var. Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar... Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 17:40 ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 65 yaş üstü için ricada bulundu: 57 ilde...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 65 yaş üstü ile ilgili bir ricada bulundu. Soylu, 65 yaş üstü kişilerin yarın 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklarını hatırlattı, "Bir ricam var. Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar... Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın." ifadelerini kullandı.

SOYLU: BİR RİCAM VAR

Twitter hesabından yaşlıların sokakta olduğu bir kareyi paylaşan Soylu şu ifadelere yer verdi:

Bir ricam var Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar.. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız… Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 65 yaş üstü için ricada bulundu: 57 ilde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA