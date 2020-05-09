Kesinleşmiş hapsi bulunan uyuşturucu kaçakçısına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesindeki bir adreste kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca yanlarında silah ve uyuşturucu madde bulunduran şahısların olduğu bilgisi edinilmesi üzerine emniyet harekete geçti.

Alınan arama kararıyla bahse konu adreste arama gerçekleştirildi. Aramada 1 adet Kurusıkı Tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, her birinde 14 adet olmak üzere 48 paket, toplam 672 adet 300 gram gelen uyuşturucu hap ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Adreste bulunan Uğur A. (31), Haydar G. (32) ve Veysel K. (46) isimli şahıslar yakalandı.

KESİNLEŞMİŞ HAPSİ ÇIKTI

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan Uğur A. ve Haydar G. adli makamlarca serbest bırakıldı. 2018 yılından 1 adet "Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması", 2015 yılından 2 adet ve 2020 yılından 1 adet olmak 3 adet de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçlarından 4 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Veysel K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Hem 20 yaş altı çıktı hem de uyuşturucu satıcısı