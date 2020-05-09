Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek üzere harekete geçmişti. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor. Büyük bölümü tamamlanan hastaneleri Başkan Erdoğan yakından takip ediyor.

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan pandemi hastanelerine ziyaret! İncelemelerde bulunuyor... | Video

BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'deki ve Atatürk Havalimanı bölgesinde yapılacak iki hastanede incelemelerde bulundu. Erdoğan, ilk olarak Sancaktepe'deki pandemi hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Erdoğan buradaki incelemelerin ardından helikopterle Yeşilköy'e gitti. Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinde de incelemelerde bulundu. Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yetkililer eşlik ediyor.

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