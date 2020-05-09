Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koca, sosyal mesafe uyarısında bulundu, maske takılmasını istedi.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" açıklamasını yaptı.Son dakika haberi: Corona virüs tedavisinde flaş gelişme! O ilaçlar hastaları hayata bağlıyor… DSÖ'DEN SON DAKİKA UYARISI - "Çiçek hastalığı benzetmesi" Corona virüsü bir sınavdır! SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte corona virüs vaka sayısı