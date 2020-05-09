Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" dedi.