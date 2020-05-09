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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" dedi.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 13:08 ABONE OL
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koca, sosyal mesafe uyarısında bulundu, maske takılmasını istedi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" açıklamasını yaptı.

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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım!
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