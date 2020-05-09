Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş ihracat açıklaması!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracatlarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Pekcan, "İhracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul(Haydarpaşa)- Chornomorsk, Karasu- Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu- Tripoli, Mersin- Hayfa Limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek.

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