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! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş ihracat açıklaması!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracatlarla ilgili açıklaması geldi. Pekcan, "İhracat sevkıyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verilecek." dedi.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 11:30 Son Güncelleme: 9.5.2020 11:34 ABONE OL
Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş ihracat açıklaması!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracatlarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Pekcan, "İhracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul(Haydarpaşa)- Chornomorsk, Karasu- Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu- Tripoli, Mersin- Hayfa Limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek.

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Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş ihracat açıklaması!
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