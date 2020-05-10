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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle "en kıymetli sığınak" ve güç olan annelerin 'nü kutladı.

Giriş Tarihi: 10.5.2020 11:40 Son Güncelleme: 10.5.2020 11:42 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Anneler Günü' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Anneler Günü' dolayısıyla Twitter'dan hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Berat Albayrak, sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle "en kıymetli sığınak" ve güç olan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Anneler Günü' mesajı
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