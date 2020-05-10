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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, polis ve jandarmanın çalışması sonucu R.G. isimli örgüt mensubunun 'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.5.2020 20:38 Son Güncelleme: 10.5.2020 20:50 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarmanın ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülmenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün, Mardin ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu; bölücü terör örgütünün kırsal yapılanmasına 2014 yılında katılan, örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet yürüten R.G. isimli örgüt mensubu Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur" denildi.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Terörist teslim oldu
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