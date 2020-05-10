MSB'den Anneler Günü'ne özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü'nü hazırladıkları videoyla kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Başta kahraman şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." başlığıyla video paylaşıldı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan gözleri yaşartan 10 Mayıs 'Anneler Günü' paylaşımı | Video

Videoda, görevde olan ya da görevden dönen kadın askeri personelin çocukları tarafından Anneler Günü'nün kutlamasına yer verildi.

Video, kısa sürede yüzlerce beğeni alarak paylaşıldı.