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'den Anneler Günü'ne özel video

Anneler Günü'ne özel video hazırladı. Videoda, asker anneleri görevde olan ya da görevden dönen çocukların, Anneler Günü kutlamasına yer verildi

Giriş Tarihi: 10.5.2020 14:36 ABONE OL
MSB'den Anneler Günü'ne özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü'nü hazırladıkları videoyla kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Başta kahraman şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." başlığıyla video paylaşıldı.

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Videoda, görevde olan ya da görevden dönen kadın askeri personelin çocukları tarafından Anneler Günü'nün kutlamasına yer verildi.

Video, kısa sürede yüzlerce beğeni alarak paylaşıldı.

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MSB'den Anneler Günü'ne özel video
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