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! Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Beklenen gün geldi

Sağlık Bakanı 'dan bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara ilişkin mesajı geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.5.2020 10:00 Son Güncelleme: 10.5.2020 10:04 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Beklenen gün geldi

Son dakika haberi: Corona virüste yaşanan umut verici gelişmelerin ardından normalleşme adımları yavaş yavaş başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilere seslenerek, "Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin" dedi.

BU GÜZEL GÜNDE MASKE TAKMAYI İHMAL ETMEYİN

Bakan Koca, Twitter hesabından, bugün 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Ardı ardında iki paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.

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