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: Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı! Bazı illerde okullar açılacak mı?

Türkiye'nin corona tedbirleri sonrası sosyal hayatta normalleşme adımlarına geçiliyor. Bu kapsamda okulların açılıp, açılmayacağı da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanı hiç koronavirüs vakası bulunmayan illerde okulların açılmasına ilişkin sorulara yanıt verdi. Selçuk olarak yaptığı açıklamada, "Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız." dedi.

Giriş Tarihi: 10.5.2020 12:03 Son Güncelleme: 10.5.2020 12:04 ABONE OL
Son dakika: Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı! Bazı illerde okullar açılacak mı?

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, koronavirüs salgını sürecinde uzaktan olarak devam eden eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, illere göre okulların yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları

Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz.

Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.

EĞER İLLERE GÖRE OKULLARIN AÇILIMI OLURSA...

Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz.

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Son dakika: Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı! Bazı illerde okullar açılacak mı?
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