Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, çay üreticilerine müjde verdi

Başkan Erdoğan, çay üreticilerine müjde verdi

Kabine toplantısını ardından çok önemli açıklamalar yapan Başkan , çay üreticilerine müjde vererek yaş çay alım fiyatını açıkladı. Erdoğan, başka illerde olup da çay hasadı için memleketlerine gitmek isteyen müstahsiller için e-Devlet sisteminde özel bir bölüm açılacağını kaydederek aralarında 'un da bulunduğu 9 ile giriş-çıkış sınırlamasının kaldırıldığını kaydetti.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 19:54 Son Güncelleme: 11.5.2020 20:11 ABONE OL
Başkan Erdoğan, çay üreticilerine müjde verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından koronavirüs önlemleri ve gelinen nokta ile ilgili kritik açıklamalar yaptı.

Konuşmasında pek çok müjdeler de veren Başkan Erdoğan, çay üreticilerini sevindirdi ve henüz hasat başlamadan yaş çay alım fiyatını açıkladı.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI

Erdoğan, "2020 yıl yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir." dedi.

MÜSTAHSİLLER İÇİN e-DEVLET'TE İZİN BÖLÜMÜ AÇILACAK

Aralarında Trabzon ve Ordu'nun da bulunduğu 9 ilde daha giriş çıkış kısıtlamasını sonlandırmasına karar verdiklerini kaydeden Başkan Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır." diyerek bir başka müjde verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, çay üreticilerine müjde verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA