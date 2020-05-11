Başkan Erdoğan, çay üreticilerine müjde verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından koronavirüs önlemleri ve gelinen nokta ile ilgili kritik açıklamalar yaptı.

Konuşmasında pek çok müjdeler de veren Başkan Erdoğan, çay üreticilerini sevindirdi ve henüz hasat başlamadan yaş çay alım fiyatını açıkladı.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI

Erdoğan, "2020 yıl yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir." dedi.

MÜSTAHSİLLER İÇİN e-DEVLET'TE İZİN BÖLÜMÜ AÇILACAK

Aralarında Trabzon ve Ordu'nun da bulunduğu 9 ilde daha giriş çıkış kısıtlamasını sonlandırmasına karar verdiklerini kaydeden Başkan Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır." diyerek bir başka müjde verdi.