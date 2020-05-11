Çay alım fiyatı 2020 ne kadar? Yaş çay alım fiyatı 2020 belli oldu mu? BAŞKAN ERDOĞAN SON DAKİKA AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün (11 Mayıs 2020 Pazartesi) yapılan kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Corona virüsle mücadelede alınan tedbir ve normalleşme çalışmalarıyla ilgili detaylara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan çay üreticisi vatandaşlarımız tarafından merak edilen Çay alım fiyatı 2020 ne kadar? sorusuna yanıt niteliğinde detayları da açıkladı. Yaş çay alım fiyatı 2020 belli oldu mu, kaç lira oldu öğrenmek isteyenler bu başlık altında tüm bilgileri bulabilirler. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasından bazı satırbaşları…

SON DAKİKA: ÇAY ALIM FİYATI 2020 NE KADAR?

Bugün (11 Mayıs 2020 Pazartesi) yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çay üreticisi vatandaşlarımıza seslenerek, çay hasadıyla birlikte yaş çay alımlarının başlayacağını ifade etti. Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarını şu şekilde sürdürdü...