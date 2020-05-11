Coronavirüs tedavisi gören 132 tutuklu taburcu oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bulunan ve Koronavirüs salgınından etkilenen tutuklu/hükümlülerle ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, Koronavirüs olan 138 tutukludan 132'sinin taburcu edildiğini, tamamının hapishanelerde izole edilen alanlarda tutulduklarını belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı ceza infaz kurumlarında, Kovid-19 salgınından etkilenen ve sağlık kurumlarına sevk edilen 138 tutuklu/hükümlüden 132'si taburcu edilerek cezaevlerine geri kabul edilmişlerdir. Bu tutuklu/hükümlüler cezaevlerinde izole edilen alanlarda tutulmaktadırlar. Hastanelerdeki 6 tutuklu/hükümlünün tedavisi devam etmektedir. Bunlardan 2'si kurumumuza sevk ile gelen kişilerden olup kabulde yapılan kontrollerde koronavirüs belirtileri gözlemlenmesi sebebiyle hastaneye sevk edilmişlerdir.

Ceza infaz kurumlarımızda Kovid-19'dan etkilenen tutuklu/hükümlülerin tamamının genel sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kurumlarımızda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."

Adalet Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 15 Mayıs'a kadar ertelendi...