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Coronavirüs tedavisi gören 132 tutuklu taburcu oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bulunan ve Koronavirüs salgınından etkilenen tutuklu/hükümlülerle ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, 138 kişiden 132’sinin taburcu edilerek hapishanelerde izole edilen alanlarda tutulduklarını belirtti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Gündem
Giriş Tarihi: 11.5.2020 16:50 Son Güncelleme: 11.5.2020 17:05 ABONE OL
Coronavirüs tedavisi gören 132 tutuklu taburcu oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bulunan ve Koronavirüs salgınından etkilenen tutuklu/hükümlülerle ilgili açıklama yaptı.
Başsavcılık açıklamasında, Koronavirüs olan 138 tutukludan 132'sinin taburcu edildiğini, tamamının hapishanelerde izole edilen alanlarda tutulduklarını belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı ceza infaz kurumlarında, Kovid-19 salgınından etkilenen ve sağlık kurumlarına sevk edilen 138 tutuklu/hükümlüden 132'si taburcu edilerek cezaevlerine geri kabul edilmişlerdir. Bu tutuklu/hükümlüler cezaevlerinde izole edilen alanlarda tutulmaktadırlar. Hastanelerdeki 6 tutuklu/hükümlünün tedavisi devam etmektedir. Bunlardan 2'si kurumumuza sevk ile gelen kişilerden olup kabulde yapılan kontrollerde koronavirüs belirtileri gözlemlenmesi sebebiyle hastaneye sevk edilmişlerdir.

Ceza infaz kurumlarımızda Kovid-19'dan etkilenen tutuklu/hükümlülerin tamamının genel sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kurumlarımızda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."

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Coronavirüs tedavisi gören 132 tutuklu taburcu oldu
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