Emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2020? | BAŞKAN ERDOĞAN SON DAKİKA AÇIKLADI!

Yurtta ve dünyada etkili olan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan kabine toplantısı sonrası önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Kovid-19'a karşı alınması gereken önlemlerin hayati derecede önem arz ettiğini dile getiren Başkan Erdoğan emekli vatandaşlarımızın maaşlarının hangi tarihten itibaren yatırılmaya başlanacağını da açıkladı. Açıklamanın ardından emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi merak eilmeye başlandı. İçeriğimizde emekli maaşları ne zaman yatırılacak, bayram öncesi ödenecek mi? sorularına ilişkin tüm detayları bulabilirsiniz. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından satırbaşları…

SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK, BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vatandaşlarımız tarafından merakla beklenen emekli maaşının yatırılmaya başlanacağı günü açıklayarak şunları ifade etti...