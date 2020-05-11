Erdoğan: Emeklilerimizin bu ay ki maaş ödemelerini bayrama kadar bitireceğiz." dedi.

Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektiklerini kaydeden Erdoğan, "Emeklilerimizin bu ay ki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz." dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI

Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektiklerini kaydeden Erdoğan, "Emeklilerimizin bu ay ki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, noterlerde normal çalışma düzenine geçilmesini de sağladıklarını söyledi.

"2020 YIL YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 3 LİRA 27 KURUŞ"

Hasatla beraber yaş çay alımlarının başlayacağını belirten Erdoğan, 2020 yıl yaş çay alım fiyatının 3 lira 27 kuruş olarak belirlendiğini söyledi.

Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır." bilgisini verdi.

"ILISU BARAJI'NIN 6 TÜRBİNİNDEN İLKİ 19 MAYIS'TA HİZMETE ALINACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ"

Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, "2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN, "BİZİM HESAPLAŞMA USULUMUZ HUKUK, HESAPLAŞMAYA YERİMİZ SANDIKTIR." DEDİ.

"Türkiye'nin tüm saldırılara rağmen hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu, bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecek." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ekonomimize ve ekonomi yönetimimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet iyi farkındayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Meydanı FETÖ'den PKK'ya, Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynaklı husumet odaklarına kadar, şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız." dedi.

"TÜM SAĞLIKÇILARIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM"

Erdoğan, "12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle salgın sürecinde canla başla çalışan tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

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