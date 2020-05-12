MSB'den Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin açıklama: Teröristler etkisiz hale getirildi..

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.MSB açıkladı! "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı" Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar!