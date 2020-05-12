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MSB'den Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin açıklama: Teröristler etkisiz hale getirildi..

sosyal medya hesabından bir son dakika açıklamasında bulundu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan operasyonlara değinilen açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 /'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Giriş Tarihi: 12.5.2020 11:28 Son Güncelleme: 12.5.2020 11:30 ABONE OL
MSB'den Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin açıklama: Teröristler etkisiz hale getirildi..

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB'den Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin açıklama: Teröristler etkisiz hale getirildi..
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