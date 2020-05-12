Okullar açılıyor mu, tarih belli oldu mu? 2020 Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimi ne zaman yapılacak?

Koronavirüs nedeni ile uzaktan eğitime geçilen okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bu noktada, okulların açılacağı tarih hakkında da son dakika açıklamaları art arda yapılıyor. Son durumu öğrenmeye çalışan öğrenciler ve veliler, "2020 okullar ne zaman, hangi ayda açılır?' sorusuna yanıt arıyor.

OKULLAR AÇILIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaların ardından, özellikle sosyal medyada 'Okullar 1 Haziran'da açılıyor' iddiaları yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Bu durumun akabinde, 'Okullar 1 Haziran'da açılacak mı?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ve yaz aylarında yapılacak telafi eğitimlerine ilişkin, önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki 'Okullar 1 Haziran'da açılıyor' iddialarına da değinen Bakan Ziya Selçuk, pek çok formüle karşı senaryoları olduğunu duyurdu. Bakan Selçuk ayrıca, kendisine yöneltilen 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna ilişkin şu sözleri kullandı: