Son dakika: Gökçek’i bahane edip terör estiren 15 şüpheliye tutuklama istemi

'Gri' kategoride aranırken İstanbul'da DHKP/C soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklanan, Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü yönetmek suçlamasıyla yargılandığı sırada başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in Gazi Mahallesi'ndeki Cem evi'ndeki cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin 25'i serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan 17 şüpheliden 15'i 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Cemevini siper alıp polise böyle saldırmışlar | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısında, İbrahim Gökçek'in DHKP-C terör örgütü güdümündeki Grup Yorum'da müzisyen olduğu, İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde "gri" listede yer aldığı, 26 Şubat 2019'da Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda DHKP-C yöneticisi Ümit İlter, örgütün sözde Türkiye temsilcisi Caferi Sadık Eroğlu ve Emel Yeşilırmak ile birlikte yakalandığı kaydedildi.

İbrahim Gökçek'in bu olaydan sonra cezaevinden açlık grevine başladığı, daha sonra ölüm orucunun 323. Gününde vefat ettiği kaydedildi.

Gökçek'in 7 Mayıs günü vefatı ardından gerek hastane morgu önünde gerekse de 8 Mayıs günü cenazenin kaldırıldığı Gazi Cem evi önünde sloganlar atıldığı ve taşkınlıklar yapıldığı kaydedildi. 26. Dönem HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın cem evine bizzat geldiği kaydedilen sevk yazısında, gurubun cenaze ile yürüyüş yapılmak istediği, aksi taktirde cenazenin Cem evinden çıkarılmayacağı kaydedildiği belirtildi.



Morg önüne DHKP-C'nin söz bayrağının asılı olduğu ve iki kişinin saygı duruşu şeklinde beklediği belirtilen sevk yazısında, Cem evi önünde ve içinde toplanan kalabalığın içeriden aldıkları çatal kaşık ve tabilotlar ile önce ses çıkarttıkları ardından da bu çatal kaşıkları emniyet güçlerine maskeli kişilerce fırlatıldığı sonradan cem nevi içerisine kaçtıkları ifade edildi.



Polisin savcılık talimatı ile zor kullanarak cem evine girmesi üzerine içeride DHKP-C flaması, 29 adet Molotof kokteyl, 5 adet havai fişek rampası bulunduğu ifade edildi. Cem evi önünde toplanan, ses çıkarma eylemi yapan, emniyet güçlerine ellerindeki sert ve yaralayıcı cisimlerle saldıran cem evi morg içerisine barikat kurup kapıları kilitleyen, grup içerisinde oldukları, bu grup ile birlikte hareket ettikleri ve yakalama işlemi sırasında polise direnen 43 şüpheli gözaltına alındığı dile getirildi.

Şüphelilerin 25'i serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık tarafından sorgulanan 17 şüpheliden 15'i 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Savcılık, gözaltına alınan şüphelilerin büyük kısmının DHKP-C silahlı terör örgütü ile bağlantılı olarak birçok eylemde yer aldıkları ve haklarında kovuşturma ve soruşturmalar gerçekleştirdiğini tespit etti. Tutuklamaya sevk edilen Bahar Ertürk, Baki Can Işık, Beyhan Gün, Cemil Kurt, Fırat Kıl, Hasan Karapınar'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheliden 13'ünün Ağır Ceza Mahkemeleri'nde çok sayıda dosyalarının bulunduğu öğrenildi.