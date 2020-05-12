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Son dakika: 'da dehşet! Öldürdüğü 2 kişi tam 3 boyunca...

'da yaşanan son dakika gelişmesi kan dondurdu. 'ta uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını belirterek polise teslim oldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.5.2020 21:33 Son Güncelleme: 12.5.2020 21:52 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da dehşet! Öldürdüğü 2 kişi tam 3 boyunca...

Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını belirterek polise teslim oldu.

Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'ta yaşayan İran uyruklu bir kişi, polisi arayarak birlikte yaşadığı kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve parçalara ayırdığı cesetleri buzdolabında sakladığını söyledi.

Olay yerine giden polis ekiplerinin evde cesetleri bulması üzerine, zanlı gözaltına alındı.

Zanlı işlemleri için emniyete götürülürken, cesetlerin bulunduğu evde olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı.

Son dakika: İstanbul’da mide bulandıran olay!

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Son dakika: İstanbul'da dehşet! Öldürdüğü 2 kişi tam 3 boyunca...
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