SON DAKİKA: Rekabet Kurulu'ndan 'MASKE' soruşturması

Rekabet Kurulu maske üretimi ve satışına ilişkin toplam 10 teşebbüsle ilgili soruşturma başlattı. Buna göre Rekanet Kurulu'ndan yapılan açıklamada COVID-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelendiği dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama %600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar verildiği ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlattıldığı belirtildi.

SATIŞ SERBEST OLACAK AMA ÜST FİYAT ŞARTIYLA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Şimdi bez maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz. Yıkanabilir bez maske standartları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK ve üreticilerle iş birliği ile birlikte belirlendi. Bunlar için de bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek. Ayrıca bu ürünlerin ciddi bir ihracat potansiyeli vardır." ifadesini kullanmıştı.

Maske satışı serbest mi, ne kadar? Ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor mu, nasıl başvur yapılır?

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