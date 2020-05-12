Yunan polisinin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen lastik bot içinde 15'i Afganistan, 7'si Kongo, 1'i Orta Afrika ve 1'i Mali uyruklu olmak üzere toplam 24 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan 10'u çocuk, 1'i kadın ve 13'ü erkek kaçak göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

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