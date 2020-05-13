Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! "Birazcık daha..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinde saat 11:00 ile 15:00 arası için önemli bir uyarıda bulundu.



Sağlık Bakanı Koca: Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız.





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