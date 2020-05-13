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'da evde oynayanlara operasyon

Son dakika gelen bilgilere göre 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir evde oynadıkları belirlenen 5 kişiye para cezası verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.5.2020 10:39 Son Güncelleme: 13.5.2020 10:39 ABONE OL
Bolu'da evde kumar oynayanlara operasyon

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aktaş Mahallesi'nde bulunan dairede kumar oynandığını tespit etti.

Ekipler tarafından eve gerçekleştirilen operasyonda, kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan paraya el konuldu.

Evde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi ile ev sahibine 1250'şer lira para cezası verildi.

Ayrıca, bu kişiler ile yanlarında bulunan 1 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 392'şer lira ceza uygulandı.

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Bolu'da evde kumar oynayanlara operasyon
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