SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü salgını nedeniyle son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bugün (13 Mayıs 2020 Çarşamba) günü yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan önemli açıklamalarda, salgının kontrol altına alındığı müjdesi verildi. Bu açıklamalar sonrası içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının son günlerinde olmamız sebebiyle bayrama yaklaşırken vatandaşlarımız Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunu yoğun şekilde merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde araştırmayı sürdürüyor. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün merak edenler hazırladığımız içerikte bu başlık altında tüm detayları bulabilirler. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tüm merak edilenler…

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bugün yapılan Bilim Kurulu Topkantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin şunları söyledi…