Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Selçuk Bayraktar'dan açıklama: Yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık

'dan açıklama: Yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık

T3 Vakfı, ile arasındaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettiğini duyurdu. Konu ile ilgili , "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin. eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" dedi.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 21:51 Son Güncelleme: 13.5.2020 21:58 ABONE OL
Selçuk Bayraktar'dan açıklama: Yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik." denildi.

Selçuk Bayraktar: "Para, insan yetiştirmez, ruh inşa etmez. Bu işler gönülle ve ruhla yapılır" | Video

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi.

Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk Bayraktar'dan açıklama: Yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA