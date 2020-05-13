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Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarına izin müjdesi

Başkan , hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kamuda çalışan personelin Pazartesi günü idari izinli sayılmalarını uygun gördü. Kısıtlama, 19 Mayıs tatili bitiminde sona erecek.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.5.2020 19:23 Son Güncelleme: 13.5.2020 19:34 ABONE OL
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarına izin müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

Son dakika: Başkan Erdoğan: 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarına izin müjdesi
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