SON DAKİKA HABERİ: 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, saat kaçta? 0-14 yaşındaki çocuklar ve 20 yaş altı ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklaması ile binlerce vatandaş 20 yaş altı ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu hafta aylar sonra dışarıya çıkarak nefes alabilme fırsatı bulan çocuklar ve gençler yarın belirlenen saat aralığında sokağa çıkabilecek. Buna göre; vatandaşlar konuya dair yapılan açıklamanın detaylarını merak ederken internet aracılığı ile araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre 20 yaş altı ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte son dakika haberine ilişkin tüm ayrıntılar…

ÇOCUKLARI VE 20 YAŞ ALTI SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLECEK?

Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaş "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?" sorusunu internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların haftalar öncesinde verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bu bağlamda; alınan yeni karar ile ise kişilerin belirtilen saat ve süre çerçevesinde sokağa çıkıp yürüyüş yapmalarına izin verileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile verildi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARA MÜJDE VERİLDİ!

Yapılan açıklamaya göre; 20 yaş altındaki vatandaşlar iki gruba ayrılmış ve buna göre; "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz." İfadeleri kullanılmıştı.

Peki; 20 yaş altı ne zaman saat kaçta dışarı çıkabilecek? Mesafe sınırlandırması var mı?