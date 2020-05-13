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HABERİ: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller açılma tarihi belli oldu!

Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak? sorusu son dönemde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında, birinci dönem sona erdi. Birinci dönem boyunca kafeler, restoranlar ve oteller gibi pek çok işletme kapalı kalmıştı. Salgınla mücadelenin ikinci döneminde gündelik hayatta kademeli olarak normalleşme devam edecek. Gelen bilgisine göre, otellerin ve sadece paket servis yapmaların izin verilen restoranların açılış tarihi belli oldu. Peki, lokantalar, restoranlar, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 13.5.2020 16:08 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller açılma tarihi belli oldu!

11 Mayıs itibariyle corona virüs ile mücadele kapsamında birinci dönem son buldu. İkinci döneme geçilirken, gündelik hayatta normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Bu noktada, Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak? sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Koronavirüsü vakalarının ardından restoranlar, kafeler, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Öyle ki, İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

RESTORANLAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve ?

İşte, restoranların ve otellerin açılış tarihi;

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SON DAKİKA HABERİ: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller açılma tarihi belli oldu!
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