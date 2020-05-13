SON DAKİKA HABERİ: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller açılma tarihi belli oldu!

11 Mayıs itibariyle corona virüs ile mücadele kapsamında birinci dönem son buldu. İkinci döneme geçilirken, gündelik hayatta normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Bu noktada, Restoranlar, kafeler, lokantalar ve oteller ne zaman açılacak? sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Koronavirüsü vakalarının ardından restoranlar, kafeler, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Öyle ki, İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

RESTORANLAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların ve otellerin açılış tarihi;