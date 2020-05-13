Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar ne zaman açılacak' sorusunun tek bir yanıtı var...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin olarak, "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman açılacak? "Tatil..." | Video

Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur.

Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek.