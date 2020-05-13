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! Milli Eğitim Bakanı : 'Okullar ne zaman açılacak' sorusunun tek bir yanıtı var...

Milli Eğitim Bakanı Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Okulların açılacağı tarihe ilişkin spekülasyonlara değinen Bakan Selçuk, "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur." dedi. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.5.2020 11:52 Son Güncelleme: 13.5.2020 12:01 ABONE OL
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar ne zaman açılacak' sorusunun tek bir yanıtı var...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin olarak, "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman açılacak? "Tatil..." | Video

Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur.

Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek.

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Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar ne zaman açılacak' sorusunun tek bir yanıtı var...
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