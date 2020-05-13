SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrasında beklendiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından canlı yayın ve öne çıkanlar;

BU BAŞARININ SAHİBİ 83 MİLYONDUR

Türkiye'nin bilim insanları İtalya'dan Amerika'ya dünyanın ilgi konusu. Uluslararası TV'ler Türkiye'nin başarı öyküsünü ekranlarına taşıyor. Bu başarının altında başka güçler aramaya gerek yok. Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçüde sizlersiniz. 83 milyondur. Bilim insanlarının önerilerini esnek davranmadan uygulayan milletimizdir başarının sahibi.

RİSKLİ BİR GÜN BİLE TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR

Riskleri de aynı şeffaflıkla söylemek durumundayım. Mücadelemiz ortalam 8 haftadır devam ediyor. Böylesi bir salgında 8 hafta kısa bir zamandır. Ve bu kısa zamandaki mücadele yorucu sayılmaz. Uzun sayılmaz. Ortadaki tehdit büyükken 8 hafta uzun bir süre değildir. Kontrolü elden bırakmamıza neden olacak bir süre değildir. Riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.

DURUMUMUZ İYİYE GİDİYOR

ABD ve İtalya'da halen yüzlerce insan ölüyor. Risk devam ediyor. Bizde ise durum çok daha iyidir. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuşmuştur. Yapılan testlerde pozitif oranı düzenli olarak düşüyor. Yeni vaka sayısı azaldı. Hastalığın toplum içinde bulaşma yollarının kesilmesinde uyguladığımız strateji büyük rol oynadı.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye'de son olarak 11 Mayıs itibarıyla bazı kurallarda esneme ve normalleşme adımlarına gidilmiş, AVM'ler açılmış, belli şartları yerine getiren berber ve kuaförler gibi bazı kritik iş yerleri açılmıştı.