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Son dakika: Sağlık Bakanlığı toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak...

Son dakika haberi... Koronavirüs , 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile başlayan ikinci dönemi masaya yatırmak üzere toplandı. 15.00'te başlayan toplantıya başkanlık ediyor. Bakan Koca, saat 17.00'de açıklama yapacak...

Giriş Tarihi: 13.5.2020 15:08 Son Güncelleme: 13.5.2020 15:22 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak...

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans yolu ile görüşmeye başladı. Kritik toplantıda, 'yeni normal' olarak adlandırılan döneme ilişkin tavsiye kararları alınacak. Bakan Koca ile Bilim Kurulu'nun kritik toplantısında sokaklardaki son görüntüler de masaya yatırılacak. Koca, toplantının ardından 17.00'de kameralar karşısına geçerek kamuoyunu bilgilendirecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17.00'da açıklama yapacak | Video

SAĞLIK BAKANI KOCA YENİ TAVSİYE KARARLARI AÇIKLAYABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17.00'deki basın toplantısında Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararlarını açıklayacak. Kurul, koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları ve riskleri azaltmak için yapılması gerekenleri belirleyecek.

SORULARI DA YANITLAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genel bir değerlendirmenin ardından, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak. Koca'nın normalleşme takvimine ilişkin görüşleri merak ediliyor.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak...
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