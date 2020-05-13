TİKA'dan Kolombiya’da Kovid-19'la mücadeleye destek

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolombiya Ordusu sosyal işlerinden sorumlu birimi CAAİD iş birliğinde gerçekleştirilen dağıtım, Bogota'nın Kenedy, Cundinamarca'nın Choachi, Ubaque ve Fomeque ilçelerinde yapıldı.

Temel gıda ve temizlik ürünlerinden hazırlanan 500 paket, salgının etkisiyle gündelik kazançlarından olan ailelere, sokak çalışanlarına, huzurevinde bakıma muhtaç yaşlılara ve Venezuelalı göçmenlere dağıtıldı.

Kolombiya'ya temin edilen 500 koruma ve hijyen kiti ise ülke genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştıran asker, polis ve sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Yaklaşık 2 aydan bu yana ülke genelinde uygulanan genel karantina nedeniyle işsiz kalanlardan Gloria Monsalve, yardımdan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Türk halkına ve hükümetine çok minnettarım, bugünlerde aldığımız destek ve yardımlarla geçiniyorum." ifadesini kullandı.

CAAİD yetkilisi Jose Cabra, burada yaptığı açıklamada, "Ulusal Ordu, aileler, sağlık personeli ve CAAİD personeli adına TİKA'ya teşekkür ediyoruz. İnsani yardımınızla bu salgının Kolombiya'daki etkilerin hafifletilmesinde katkıda bulundunuz. Böylece birlikte hareket ettiğimizde daha güçlü olduğumuzu anladık." dedi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 493 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, şu ana kadar 12 bin 272 kişide görüldü.







