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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'ya teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dakika açıklaması yaptı. Çavuşoğlu açıklamasında 'ya da teşekkür ederek "Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.5.2020 08:37 Son Güncelleme: 14.5.2020 09:17 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağın, Dominik Cumhuriyeti'nden havalandığını duyurdu.

Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti: "Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. " dedi.

Bakan Çavuşoğlu Acun Ilıcalı'nın kendi uçağını tahsis ettiğini de ekleyerek "Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Uçakta bulunan,154 vatandaşımız ile birlikte 1 Azerbaycan, 42 Macaristan, 28 Romanya ve 1 Tunus vatandaşlarını ülkemize getiriyoruz."ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür
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