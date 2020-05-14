Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, 4 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı

Başkan Erdoğan, 4 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı

Başkan , sosyal medya hesabından günü mesajı yayınladı

Giriş Tarihi: 14.5.2020 21:44 Son Güncelleme: 14.5.2020 21:47 ABONE OL
Başkan Erdoğan, 4 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Koronavirüs'le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, 4 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA