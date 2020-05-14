Mağaza indirimi corona dinlemedi

Vatandaşlar havanın güneşli olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attı. Mağazaların açılmasıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza önlerinde bekleyen vatandaşların maske taktığı gözlemlendi. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.İstanbulluların gereksiz evlerinden dışarı çıktığını belirten bir vatandaş, "Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar. Evde kal çağrılarına uymaz isek korona virüs süresi uzar. İşi olmayan vatandaşların evlerinde olmaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.