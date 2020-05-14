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MSB: Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak

Milli , 'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik terör saldırısının hesabının sorulacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 21:06 ABONE OL
MSB: Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak

Bakanlığın Twitter hesabından, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısına ilişkin yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına kalleşçe saldırarak iki vatandaşımızı şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak" ifadelerine yer verildi.

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MSB: Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak
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