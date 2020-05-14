‘Oz büyücüsü’ lakaplı uyuşturucu satıcısına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Nisan 2020 tarihinde Beylikdüzü ilçesinde 12 parça metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ile yakalanan ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanan Mesut Ö. isimli şahsın tahkikat safhasında uyuşturucu maddeyi Esenyurt ilçesinde adını Furkan olarak bildiği ve "Oz Büyücüsü" lakabı ile bilinen bir şahıstan aldığını beyan etmesi üzerine harekete geçildi.

12 gün devam eden araştırmalar neticesinde; 11 Mayıs 2020 tarihi 12.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir adres tespit edildi. Alınan arama kararına istinaden bahse konu adrese yapılan operasyonda Furkan D. (23), Muhammed Ö. (26), Hüseyin B. (25) ve Gülüzar D. (24) isimli şahıslar yakalandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet Abdulcebbar S. adına düzenlenmiş sahte ehliyet belgesi, 5,4 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şahısların yapılan sorgulamalarında yakalanan şüphelilerden Furkan D. isimli şahsın "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Gülüzar D. isimli şahıs adli makamlarca serbest bırakılırken adli makamlara sevk edilen Hüseyin B. ile Muhammed Ö. isimli şahıslar hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulandı. Şüpheli Furkan D. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.