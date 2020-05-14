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Son dakika: 'den teşekkür mesajı

Son dakika gelen bilgilere göre Federal Acil Durum Yönetim Kurumu () Başkanı Pete Gaynor, 'nin yeni tip coronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.5.2020 09:03 Son Güncelleme: 14.5.2020 09:11 ABONE OL
Son dakika: ABD'den Türkçe teşekkür mesajı

Gaynor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 500 yüz siperliği, 1500 koruyucu gözlük, 497 bin 900 maske ve 69 bin 330 tulum yardımı için minnettarız. Bu malzemeler, FEMA'nın (Washington DC, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia ve Batı Virginia'yı kapsayan) üçüncü bölgesinde dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Gaynor'ın tweetini paylaşması üzerine FEMA'nın resmi Twitter hesabından Türkçe "Çok teşekkür ederiz!" mesajına yer verildi.

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MALZEMELER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VERİLDİ

Malzemelerin dağıtımına ilişkin resimleri de paylaşımına ekleyen FEMA, malzemelerin sağlık çalışanlarına verildiğini kaydetti.

Türkiye, 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta iki askeri kargo uçağıyla ABD'ye tıbbi yardım malzemeleri ulaştırmıştı.

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Son dakika: ABD'den Türkçe teşekkür mesajı
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