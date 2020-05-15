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20 yaş altı ne zaman, bugün mü dışarı çıkacak? 15-20 yaş altı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

20 yaş altı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta dışarı çıkacak sorularının cevapları, son günlerin en çok araştırılanları arasında dikkat çekiyor. Bilindiği gibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Bununla birlikte, normalleşme adımları sonucunda 0 14 yaş çocuklara, 15 20 yaş gençlere ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni hakkı getirildi. İlk etapta, 65 yaş üzeri yaşlılar dışarı çıktı, daha sonra ise 0 14 yaş çocuklar dışarıya çıktı. Şimdi gözler, 15 20 yaş altı için sokağa çıkma iznine çevrildi. Bu noktada, '20 yaş altı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı sokağa ne zaman sokağa çıkabilir? 0-14 yaş çocuklara ve 15-20 yaş arası gençlere sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve cezası ne kadar? İşte, tüm bu merak edilenler ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 15.5.2020 08:22 ABONE OL
20 yaş altı ne zaman, bugün mü dışarı çıkacak? 15-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Son dakika haberleri... Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan geniş çaplı önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması oldu. Sosyal hayatta normalleşmenin başlaması ile beraber kademeli olarak bu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da esnetilmeye başlandı. Öyle ki, belirli gün ve saat aralıklarında 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların sokağa çıkabilecekleri belirtildi. Bu uygulama ilk olarak geçtiğimiz pazar günü başladı. 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar, kendilerine tanınan zaman diliminde sosyal mesafeye uymak koşulu ile sokağa çıkabildiler. Ardından ise 0-14 yaş arası çocuklar bu haktan faydalandı. Şimdi ise gözler 15-20 yaş grubu arası gençlere yönelik uygulamasına çevrildi.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK, YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu doğrultuda, gerek aileler gerekse çocuklar ve gençler tarafından "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak ve sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Zira, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde, olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor.

15 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ VE SAAT KAÇTA?

Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyuruldu. Peki, 0-14 yaş ve 15- izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve cezası ne kadar?

İşte, tüm bu soruların yanıtları;

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20 yaş altı ne zaman, bugün mü dışarı çıkacak? 15-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?
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