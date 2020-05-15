İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Besta bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak merkez ilçe Besta bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

AVAŞİN'DEN DE HABER VAR

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait 4 el bombası ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komando birliklerimiz tarafından Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait 4 el bombası ile termal kameradan gizlenmek için kullanılan 2 takım elbise ve muhtelif malzemeler ele geçirildi" denildi.

PKK’ya ağır darbe

Besta ve Avaşin'den haber var: PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi