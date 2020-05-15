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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Van'daki alçak saldırıya tepki

Başkan Erdoğan Van'daki alçak saldırı ile ilgili sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Erdoğan "Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.5.2020 14:28 Son Güncelleme: 15.5.2020 14:43 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Van'daki alçak saldırıya tepki

Başkan Erdoğan: Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan:

Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir.



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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Van'daki alçak saldırıya tepki
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