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önündeki evlat nöbeti 256. gününde

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 256'ncı gününde de devam ediyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.5.2020 14:16 Son Güncelleme: 15.5.2020 14:17 ABONE OL
HDP önündeki evlat nöbeti 256. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 256'ncı gününe girdi.

EYLEM DEVAM EDİYOR

Ankara'da üniversite okuyan Recep Deniz'in (21) babası Mustafa Deniz, evlat nöbeti için oturma eylemine devam ediyor. Oğlu Recep için 256 gündür burada olduklarını belirten Deniz, "Buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımız bırakılana kadar buradayız. Evlat nöbetine devam edeceğiz inşallah. Biz nasıl katıldıysak diğer ailelere de çağrıda bulunuyoruz, gelip çocukları için bize katılsınlar. Artık bitsin bu olaylar. Çocuklarımızı kirli oyunlarına getirmişler. Hepimiz birlik ve beraber olalım çocuklarımızı terörün ellerinden kurtaralım" dedi.

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HDP önündeki evlat nöbeti 256. gününde
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