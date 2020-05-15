Mahkeme Hülya Özdil'in savunmasını alacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in, satın aldığı imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımında savunma yapması bekleniyor. Ailenin avukatının itirazı üzerine 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil'in savunması alınacak.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi. Belediye söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi.

SÜRE DOLDU, YIKIM GERÇEKLEŞMEDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının da yapı kayıt belgelerini iptal etti. Belediye ekipleri, bu villaları da mühürledi. Gelinen aşamada, tebligata rağmen Özdil ailesi villaya gelmediği gibi, yıkım için herhangi bir çalışma da yapmadı.

Verilen süre dün doldu. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün sabah villaya geldi. Dört kamyonet ile villaya gelen yaklaşık 20 kişilik ekip, kaçak eklentilerin yıkımı öncesi kiremitleri kaldırarak işe başladı.

ÖZDİL AİLESİNİ ÜZECEK KARAR

Özdil'in avukatı Özlem Ayaözü'nün itirazı üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ekipler terastaki kiremit aktarımını bırakarak villadan ayrıldı. Ayrıca aynı mahkeme, Avukat Ayaöz'ün villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdikten sonra reddetti. İptal gerekçesi ise, yapıya 31 Aralık 2017'den sonra çeşitli eklentiler yapılması oldu. Ailenin avukatının itirazı üzerine 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil'in savunması alınacak.

Gerekçeli ara kararda şu ifadelere yer verildi:

"2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20'nci ve 27'nci maddeleri uyarınca ara kararı cevabı ve birinci savunması için davalı idareye 30 gün süre verilmesine, 2577 Sayılı Kanun'un 27/2'nci maddesinde uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin; savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurabileceği hüküm altına alındığından dava konusu günlük yıkım işleminin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle yukarıda belirtilenlerden müteşekkil ara kararının cevabının alınması ve savunma verilmesi ya da ara kararına cevap verme ile davaya savunma verme sürelerinin geçirilmesinden sonra yürütmenin durdurulması talebinin yeniden incelemeye alınarak talep hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar teminat alınmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, ara kararı gereklerini yerine getirmenin mecburî olduğu, ara kararı ile istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği ve bu durumun ara kararı gereğini yerine getirmeyen ilgililer hakkında sorumluluk doğuracağı hususunun davalı idareye karar verildi."