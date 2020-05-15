Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Mandıradaki Türkmen cinayetinde flaş gelişme

Mandıradaki Türkmen cinayetinde flaş gelişme

Eyüpsultan’da bulunan bir mandırada meydana gelen Türkmen cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Türkmenistan uyruklu Raşit A.’yı tüfekle vurularak öldürüldüğü düşünülen şüpheli yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 15.5.2020 14:25 Son Güncelleme: 15.5.2020 14:32 ABONE OL
Mandıradaki Türkmen cinayetinde flaş gelişme

Dün saat 10.15 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir mandırada Türkmenistan uyruklu Raşit A.'nın tüfekle vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, bahse konu olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Olayın meydana geldiği adres yakınlarındaki ormanlık alanda olayın şüphelisi olduğu düşünülen Özgür Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca şahsın olayda kullandığı yivsiz av tüfeği mandıraya yakın bir bidon içerisinde bulunarak geçici olarak muhafaza altına alındı.

Mandıradaki Türkmen cinayetinde flaş gelişme | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Mandıradaki Türkmen cinayetinde flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA