Dün saat 10.15 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir mandırada Türkmenistan uyruklu Raşit A.'nın tüfekle vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, bahse konu olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Olayın meydana geldiği adres yakınlarındaki ormanlık alanda olayın şüphelisi olduğu düşünülen Özgür Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca şahsın olayda kullandığı yivsiz av tüfeği mandıraya yakın bir bidon içerisinde bulunarak geçici olarak muhafaza altına alındı.

Mandıradaki Türkmen cinayetinde flaş gelişme | Video