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yayımladı! İşte normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber

Son dakika haberleri! Normalleşme sürecinde uygulanacak olan tedbirlere ilişkin 13 rehber daha 'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Kasap, manav ve minibüslerde alınması gereken önlemlerden pazar yerlerinde uygulanması gerekenlere kadar son derece geniş çaplı olan önlemler, Covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinden ulaşılabiliyor. İşte, son dakika gelişmenini detayları...

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Sağlık Bakanlığı yayımladı! İşte normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber

Normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı.

- COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler

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Sağlık Bakanlığı yayımladı! İşte normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber
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