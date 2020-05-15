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! Cenaze namazında 60 kişi koronavirüse yakalanmıştı! Bir acı haber daha...

haberi... 'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak cenaze namazı kılındı. Kalabalıkta koronavirüs hızla yayıldı. Cenaze namazında koronavirüs bulaşan bir kişi daha hayatını kaybetti. Olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.5.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika! Cenaze namazında 60 kişi koronavirüse yakalanmıştı! Bir acı haber daha...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle köyde virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti. Korona virüsten hayatını kaybeden İsmet A.'nın cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defnedilecek.

Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmış ve 5 Mayıs tarihinde karantina süresi ikinci defa uzatılmıştı.

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Son dakika! Cenaze namazında 60 kişi koronavirüse yakalanmıştı! Bir acı haber daha...
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