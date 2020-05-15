Son dakika! SABAH Yazarı Hasan Basri Yalçın'dan İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat'ı susturan sözler: Akılalmaz Ekrem İmamoğlu çelişkisi

Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın bir televizyon kanalında tartışma programına konuk oldu. Programın diğer konukları ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'tı. Canlı yayında Hasan Basri Yalçın ile İYİ Partili Şenol Sunat arasında sosyal medyada da çok konuşulan bir tartışma yaşandı.

CHP ve İYİ Parti'nin ortak aday olarak belirlediği, HDP'nin de kapalı kapılar ardında desteklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, teröre destek verdikleri ispat edilerek görevden alınan belediye başkanlarına desteğe gittiğini hatırlatan Yalçın'a, Sunat, "İmamoğlu'nun kişisel tercihidir" şeklinde yanıt verdi.

Yalçın bunun üzerine, "İstanbul ve Ankara'da açıkça aynı adayı desteklediniz. Siz buna kişisel tercih diyorsanız aslında cevap vermiyorsunuz. Çünkü bu bir kişisel tercih değildi. Bu bir siyaset tercihiydi. Bu bir göstergeydi." şeklinde yanıt verdi. Sabah Yazarı Yalçın'ın sert çıkışına nasıl karşılık vereceğini şaşıran Sunat, seçim meydanlarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıktan destek verdiği Ekrem İmamoğlu için, "İYİ Parti'nin adayı değildir." ifadelerini kullandı.

İyi Partili Şenol Sunat, Hasan Basri Yalçın sorusuna ne diyeceğini bilemedi | Video

HDP-İYİ PARTİ TARTIŞMASI

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programının dünkü konukları Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat ve Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın'dı. HDP ile İYİ Parti arasındaki 'Görüşme' tartışması siyasette olduğu gibi programda da en sıcak gündemdi.

İYİ PARTİLİ SUNAT: KİŞİSEL TERCİH

Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın, Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarına seçim sonrası destek vermeye gittiğini hatırlattı. İYİ Partili Şenol Sunat, "Kişisel tercih" şeklinde tatmin edici olmayan bir yanıt verdi.

YALÇIN: BU BİR SİYASET TERCİHİYDİ

Yalçın, Sunat'ın sözlerinin ardından, "İstanbul ve Ankara'da açıkça aynı adayı desteklediniz. Siz buna kişisel tercih diyorsanız aslında cevap vermiyorsunuz. Çünkü bu bir kişisel tercih değildi. Bu bir siyaset tercihiydi. Bu bir göstergeydi. Ekrem İmamoğlu oraya HDP'li belediye başkanlarına destek çıkmak amacıyla gitti ve siz buna cevap vermekten kaçınıyorsunuz." ifadeleri ile sert bir yanıt verdi.

SUNAT, NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI: İYİ PARTİ'NİN ADAYI DEĞİLDİR

Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın'ın net sözleri sonrası ne diyeceğini şaşıran ve kelimeleri toparlamakta güçlük çeken İYİ Partili Şenol Sunat, çok tartışılacak bir ifade kullandı. Sunat, Meral Akşener'in bizzat mitinglerine katılarak destek verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "İYİ Parti'nin adayı değildir" dedi.

YALÇIN: CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI HİÇ DEĞİLDİR

İYİ Partili Sunat'ın sözlerine anında yanıt veren Yalçın, "Kusura bakmayın da Cumhur İttifakı'nın adayı hiç değildir" dedi.

DERİN SESSİZLİK YARATAN YANIT: MHP'NİN ADAYINA HDP OY VERİR Mİ?

Programın sunucusu Ahmet Hakan tartışmada devreye girerek Sabah Yazarı Hasan Basri Yalçın'a, "CHP ile İYİ Parti bir ortak bir aday belirlemiş İstanbul'da. Kardeşim, buna HDP'liler de oy veriyor, İYİ Parti'yi bağlamaz denilemez mi?" şeklinde bir soru yöneltti. Hasan Basri Yalçın, "O zaman size şöyle söyleyeyim MHP'nin belirlediği bir adaya HDP oy verir mi? Aranızda verir diyen var mı?" şeklinde yanıt verdi.

Basri Yalçın'ın sözlerine bir tek Ahmet Hakan, "Vermez" şeklinde yanıt verirken İYİ Partili Sunat ve Doğu Perinçek'ten yanıt gelmedi. Yalçın'ın sözlerinin ardından kısa süreli bir sessizlik oluşması dikkatlerden kaçmadı.